Pakistan'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Cammu Keşmir çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı çağrıda, Cammu Keşmir kararlarının uygulanmasını istedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zerdari, BM Güvenlik Konseyi’nde “geliştirilmiş çok taraflılık” üzerine yaptığı konuşmada, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının konseyin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Zerdari, BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı çağrıda Cammu Keşmir kararlarının uygulanmasını isterken, konseyin gündeminde uzun bir süredir Cammu Keşmir meselesinin yer almadığını hatırlattı.

Veto yetkisine tepki

BM Güvenlik Konseyi'ni "elitist kulüp" olarak nitelendiren Zerdari, "buraya daha fazla üye ekleyip acımasız veto yetkisini genişletmenin" BM’nin amaçlarına hizmet etmeyeceğini ifade etti.

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Bilaval Butto Zerdari, BM Güvenlik Konseyi’nin çağdaş küresel gerçeklikleri yansıtması gerektiğini dile getirerek, küçük ve orta ölçekli 193 devletten oluşan bir BM üyeliğinin ortaya çıktığına işaret etti.

Bu ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin genişletilmesi yoluyla eşit olarak temsil edilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Zerdari, bazılarının üstünlüğü değil herkesin egemen eşitliği ilkesine bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

Zerdari, geçmişte daimi üyeler arasındaki farklılıklar sebebiyle BM Güvenlik Konseyi'nin eyleme geçemediğini anımsatarak, yeni üyelerle Güvenlik Konseyi'nin "kötürüm" kalma olasılığının artacağını kaydetti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

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Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

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Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

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