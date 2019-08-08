Dünya Pakistandan Hindistana mesaj Büyükelçini geri çek
ASYA

Pakistan'dan Hindistan'a mesaj: Büyükelçini geri çek

Pakistan'dan Hindistan'a mesaj: Büyükelçini geri çek

Pakistan, Hindistan'a bir mesaj ileterek, İslamabad büyükelçisini geri çekmesini talep etti. Hindistan, Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasıyla Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan ile diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı almıştı.

Haber Merkezi AA
Pakistan-Hindistan arasında Keşmir sorunu devam ediyor.
Pakistan-Hindistan arasında Keşmir sorunu devam ediyor.

Pakistan Hindistan'dan İslamabad büyükelçisini geri çekmesini talep etti.

  • Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında alınan Hindistan'la ikili diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına yönelik atılacak adımlar duyuruldu.

Açıklamada, Hindistan hükümetine bir mesaj iletilerek, İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesinin istendiği bildirildi.

Aynı açıklamada, Pakistan'ın da Hindistan'a büyükelçi göndermekten vazgeçtiği de belirtildi.

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Başbakan İmran Han başkanlığında bugün toplanan NSC, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alınmıştı.

Toplantıda ayrıca Hindistan'ın Cammu Keşmir kararının Birleşmiş Milletler'e taşınacağı da kaydedilmişti.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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