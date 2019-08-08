Pakistan'dan Hindistan'a mesaj: Büyükelçini geri çek Pakistan'dan Hindistan'a mesaj: Büyükelçini geri çek Pakistan, Hindistan'a bir mesaj ileterek, İslamabad büyükelçisini geri çekmesini talep etti. Hindistan, Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasıyla Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan ile diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı almıştı.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 09:29 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 09:51 AA