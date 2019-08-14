Pakistan'dan Hindistan'a tepki: Geri adım atmayız Pakistan'dan Hindistan'a tepki: Geri adım atmayız Kurban Bayramı'nın idrak edildiği bu günlerde, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir'de, Hindistanın kısıtlamaları devam ediyor. Hindistan'ın Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirme kararını eleştiren Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız" ifadesini kullandı. Keşmir'deki Hindistan'ın kısıtlamaları devam ediyor. Keşmir'in başkenti Sringar'da sadece küçük camilerde namaz kılınmasına izin veriliyor. İnternet, iletişim erişiminin yanı sıra toplanma yasağı da bölgede hakim. Keşmir, yüzde 94,4 Müslüman nüfusa sahipken, Cammu bölgesi ise yüzde 62,5 Hindu ve yüzde 33,4 Müslümanlardan oluşuyor. Keşmir halkı, 1947’de Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar vermişti.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2019, 12:33 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019, 13:20 AA