​Pakistan’dan İslamfobiye karşı ‘ortak çalışma grubu’ çağrısı

İslamofobi’ye karşı mücadele kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı'nın 12. Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

SOSYAL MEDYA ÇOK ÖNEMLİ

İİT üye devletlerinin karşılaştığı zorlukların ele alınmasında medyanın rolüne vurgu yapan Aurangzeb, “İklim değişikliği bu zamanın en büyük sorunu. Son zamanlarda Pakistan, büyük can, mal ve geçim kaybına neden olan, benzeri görülmemiş, iklim kaynaklı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. İİT üyesi ülkelerdeki medyanın ve uluslararası toplumun iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ve özellikle kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerde dayanıklılık oluşturmaya yönelik iklim finansmanını geliştirmek için acil, çeşitlendirilmiş ve kararlı eylemlerinin öneminin altını çizme sorumluluğu vardır” dedi.

BAĞIMSIZ BİLGİ REJİMİ

İİT'nin Müslümanların temel haklarını ve Müslüman azınlıkların çıkarlarını korumadaki rolüne değinen Bakan, bilgi kontrol araçlarının kasıtlı kullanımının İslam ve Müslümanlar hakkındaki algıları etkilemesinden dolayı, bilgi sömürgeciliğine karşı mücadele edilmesi ve yeni ve bağımsız bir bilgi rejiminin kurulması gerektiğini belirtti. Bakan Aurangzeb, birçok Müslüman ülkenin bağımsız medyaya sahip olduğunu ve İslamofobinin klişe imajlarla insanların zihnine nüfuz ettiğini ancak Müslüman devletler arasında bilgi sinerjileri yaratmak açısından daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı.

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ORTAK İSLAMİ MEDYA EYLEMİ

Aurangzeb, “İİT üyesi ülkelerdeki medya kuruluşları arasında stratejik ortaklıklar kurulmasını, hoşgörü ve dezenformasyonun reddi gibi İslami değerlerin yayılması için Ortak İslami Medya Eylemi'nin kabul edilmesini ve kültür alanında ve medyada karşılıklı paylaşıma geçmek için somut hedefler kurumsallaştırılmalı” dedi. Aurangzeb, sosyal medya ve siber uzay çağında dezenformasyon ve İslamofobi üzerine bir çalışma grubu kurulmasını ve ayrıca bu ilk toplantısına ev sahipliği yapmayı da teklif etti.

Aurangzeb, teşkilata üye devletlerdeki medyaya, Keşmir ve Filistin halkının cesur mücadelesine azami ölçüde yer vermeye devam etmesi için çağrıda bulundu.