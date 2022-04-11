Pakistan'da yeni başbakan Şahbaz Şerif oldu

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü. Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvensizlik oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Meclis Başkan Vekili Ayaz Sadık, boşalan başbakanlık koltuğu için adayların gerekli başvuruyu Meclis Başkanlığına yapmaları gerektiğini ifade etmişti.

Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

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İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düşmüştü.

TÜRKİYE DOSTU ŞAHBAZ ŞERİF

Türkiye dostu olan Şahbaz Şerif, daha önce Pakistan'ın en büyük eyaleti 110 milyon nüfuslu Pencap'ta üç dönem Başbakanlık görevi yapmıştı.

Görevi dönemlerinde Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisinde olan Şahbaz Şerif, 15 Temmuz'dan sonra Pakistan'da bulunan 22 FETÖ okulunu kapattırıp Maarif Vakfı'na devrettirmişti.

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O dönem muhalefette olan İmran Han, FETÖ okullarının kapatılmasını protesto etmek için Erdoğan'ın Pakistan ziyareti esnasında parlamentoda yapacağı konuşmayı boykot ederek katılmayacağını açıklamıştı.

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