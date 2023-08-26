Panama'da düzensiz göçmen sayısı rekor düzeye ulaştı: Kolombiya ile sınırını kapatacak

Panama hükümetinden yapılan açıklamada, iki ülke sınırını birbirine bağlayan ve vahşi ormanlardan oluşan Darien Boşluğu'ndan geçen düzensiz göçmenlerin sayısının hızla artığı belirtildi.





Uluslararası iş birliği mekanizmalarının yavaş çalışması ve Kolombiyalı yetkililerin de yetersiz önlemlerine işaret edilen açıklamada, düzensiz göç akışının önüne geçilmesi amacıyla Kolombiya ile kara sınırının kapatılması olasılığının masada olduğu vurgulandı.





Panama Kamu Güvenliği Bakanı Juan Manuel Pino, bu yıl 307 bin kişinin ülkeye yasa dışı şekilde giriş yaptığına dikkati çekerek, "Düzensiz göçmen sayısı rekor düzeye ulaştı, uluslararası iş birliği arayışı içindeyiz. Bazı STK'lerin desteğine sahibiz ancak bu yeterli değil, yoğun insan hareketliliği karşısında alınan önlemler yetersiz kalıyor, günde 2 bin ila 3 bin kişi ülkemize giriş yapıyor." ifadesini kullandı.





Pino, hükümetin düzensiz göçmenlere yardım maliyetinin 60 milyon doları aştığını belirterek, tek başlarına bunun üstesinden gelemeyeceklerini söyledi.





- "Nehirlerde 60 tondan fazla çöp birikti"





Panama Ulusal Sınır Servisi Müdürü Jorge Gobea da düzensiz göç akışının çevreye ciddi zarara yol açtığını vurgulayarak, "Göçün etkileri son derece karmaşık, nehirlerde 60 tondan fazla çöp birikti. Bu rotaları kullanan göçmenler ihtiyaçlarını rastgele yapıyor, bu da çevreye ciddi zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.





Panama sınırını geçen göçmenlerin çoğunlukla Venezuelalı, Haitili, Ekvadorlu ve Çinli olduğu bilgisi paylaşıldı.





Panama hükümeti, ülkesine yasa dışı şekilde giren düzensiz göçmenlerin Kolombiya'nın kuzeyinden geldiğini duyurmuş ve komşu ülke Kolombiya'yı yeteri kadar önlem almamakla suçlamıştı.





Birleşmiş Milletler (BM), 14 Nisan'daki açıklamasında, Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının 400 bine çıkabileceğini bildirmişti.





- Darien Boşluğu





Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.





Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.



















