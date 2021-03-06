Papa Francis, Şiilerin en büyük dini mercii Sistani ile bir araya geldi Irak'ta dikkat çeken görüşme: Papa Francis Şiilerin lideri Sistani ile görüştü Irak’a dün tarihi ziyaret başlatan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Başbakan Mustafa el-Kazımi, ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinin ardından bugün Necef’te Irak’taki Şiilerin lideri Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü.

Haber Merkezi 06 Mart 2021, 10:49 Son Güncelleme: 06 Mart 2021, 10:58 İHA