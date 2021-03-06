Dünya Irakta dikkat çeken görüşme Papa Francis Şiilerin lideri Sistani ile görüştü
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Papa Francis, Şiilerin en büyük dini mercii Sistani ile bir araya geldi

Irak'ta dikkat çeken görüşme: Papa Francis Şiilerin lideri Sistani ile görüştü

Irak’a dün tarihi ziyaret başlatan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Başbakan Mustafa el-Kazımi, ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinin ardından bugün Necef’te Irak’taki Şiilerin lideri Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü.

Haber Merkezi İHA
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti.

Irak’a dün tarihi ziyaret başlatan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat’taki temaslarını tamamlayarak bugün Necef’e geçti.

Papa Francis ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti.

Necef Havaalanı’nda Necef Valisi Luey el-Yaseri tarafından karşılanan Papa Francis, Irak’ta Şiilerin en büyük dini mercii Ali Sistani’nin evine geldi.

Papa Francis, Şiilerin en büyük dini mercii Sistani ile bir araya geldi.

İki dini lider arasında görüşme başlarken, Papa Francis’in daha sonra antik Ur kentinde din adamlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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