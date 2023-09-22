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Dünya

Papa Franciscus: Bu muhteşem deniz (Akdeniz) koca bir mezarlığa dönüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "Bu muhteşem deniz (Akdeniz) koca bir mezarlığa dönüştü" dedi.

21:51 . 22/09/2023 Friday
AA
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus açıklama yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus açıklama yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentine gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında denizde hayatını kaybeden göçmen ve denizciler için yapılan anıtı ziyaret etti.

Marsilya'da savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden kaçarak daha iyi bir gelecek arayışıyla Akdeniz'den geçmeye çalışan göçmenlere ilişkin konuşma yapan Papa Franciscus,
"Karşımızda bulunan deniz, hayat kaynağı ve aynı zamanda ölüme neden olan gemi kazalarının trajedisini çağrıştırıyor. Bu muhteşem deniz (Akdeniz) koca bir mezarlığa dönüştü."
değerlendirmesinde bulundu.

Denizde ölenlerin sadece bir sayı yerine koyulmaması gerektiğini vurgulayan Papa Franciscus, bu kişilerin isim, soy isim ve hikayelerinin olduğuna işaret etti.

Papa Franciscus,
"Yüreklerinde taşıdıkları umutlarla denizde boğulan onca kardeşimizi düşünüyorum. Böyle bir dramın karşındasın, kelimeler kifayetsiz, eylem gerekiyor. Bundan önce de insanlık gerekiyor."
diye konuştu.

Katoliklerin ruhani lideri, denizde boğulma riski bulunanları kurtarmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.



#Akdeniz
#Fransa
#Franciscus
#Marsilya
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