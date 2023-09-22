Papa Franciscus: Bu muhteşem deniz (Akdeniz) koca bir mezarlığa dönüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus açıklama yaptı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentine gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında denizde hayatını kaybeden göçmen ve denizciler için yapılan anıtı ziyaret etti.
Denizde ölenlerin sadece bir sayı yerine koyulmaması gerektiğini vurgulayan Papa Franciscus, bu kişilerin isim, soy isim ve hikayelerinin olduğuna işaret etti.
Katoliklerin ruhani lideri, denizde boğulma riski bulunanları kurtarmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.