Papa ilk kez G7’de: Yapay zekâyı konuşacak

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri, AB liderlerinin de katılımıyla 50. G7 Liderler Zirvesi için Borgo Egnazia’da bir araya geldi. Zirvenin başlangıcı, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konuklarını tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle yapıldı. Karşılama sırasında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Meloni ile samimi selamlaşması, İtalya Başbakanı'nı rahatsız etti. Kendisini defalarca geri çekmek zorunda kalan Meloni, rahatsızlığını belli etse de ortaya ilginç görüntüler çıktı.