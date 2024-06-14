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Dünya

Papa ilk kez G7’de: Yapay zekâyı konuşacak

G7 Zirvesi'nin ikinci gününde, ev sahibi İtalya'nın davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile diğer liderler, Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılacak.

08:32 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Papa Françesko
Papa Françesko

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hindistan lideri Narendra Modi ve Brazilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi G7 mensubu olmayan ülkelerin liderlerinin yanı sıra grup tarihinde ilk kez Papa da toplantılara katılacak.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’nun bugün zirve kapsamında yapay zekâ konulu bir panelde konuşması bekleniyor.

Gazze ve Ukrayna’daki savaşlarla ilgili de bir dizi görüşmeye katılması beklenen Papa ayrıca aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu bir dizi liderle ikili temaslarda bulunacak.



#Papa Françesko
#G7 Liderler Zirvesi
#Yapay Zeka
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