Papa ilk kez G7’de: Yapay zekâyı konuşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hindistan lideri Narendra Modi ve Brazilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi G7 mensubu olmayan ülkelerin liderlerinin yanı sıra grup tarihinde ilk kez Papa da toplantılara katılacak.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’nun bugün zirve kapsamında yapay zekâ konulu bir panelde konuşması bekleniyor.
Gazze ve Ukrayna’daki savaşlarla ilgili de bir dizi görüşmeye katılması beklenen Papa ayrıca aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu bir dizi liderle ikili temaslarda bulunacak.