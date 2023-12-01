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Dünya

Papa'dan beklenmedik tepki: İsrail'in Gazze'deki vahşetine 'terör' dedi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ekim ayı sonuna doğru İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı özel telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "terör" ifadesini kullandığı iddia edildi.

11:29 - 1/12/2023 Cuma
Diğer
Papa Franciscus

Papa Franciscus

Washington Post'un adını açıklamak istemeyen üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Papa ile Herzog arasında yapılan ve içeriği kamuoyuyla paylaşılmayan telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.


Görüşmede Herzog'un Gazze'de "kendilerini savunmak için gerekeni yaptıklarını" vurguladığı, Papa'nın ise yaşananlardan sivillerin sorumlu tutulmaması gerektiğini söylediği belirtildi.


İsrail'in kamuoyuna açıklanmayacak kadar "kötü" bulduğu iddia edilen bu görüşmede Papa'nın Herzog'a "Teröre terörle karşılık vermek yasak." dediği ve İsrail'i "Gazze'de yaptıkları" konusunda uyardığı öne sürüldü.



Vatikan'dan Washington Post'a yapılan açıklamada ise Papa ile Herzog arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı kabul edilirken, Papa'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını açıkça "terörizm" olarak nitelendirip nitelendirmediğine ilişkin bilgi verilmedi.


Açıklamada, telefon görüşmesinin, aynı günlerde gerçekleşen diğer görüşmeler gibi "bölgedeki durumunun ciddiyetini ve kapsamını" kontrol altına almaya yönelik çabalar bağlamında yapıldığı kaydedildi.


İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden bir sözcü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddederek, "Özel görüşmeler hakkında konuşmuyoruz." ifadesini kullandı.




#Papa Franciscus
#Gazze
#İsrail
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