Papazlar savaş uçaklarını kutsadı: Yunanistan ilk parti Rafalel'arına kavuştu

Yunanistan, yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen, ordusunu silahlandırmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan 2020 yılında açıkladığı 10 milyar euroluk savunma programı çerçevesinde Fransa'dan 2,8 milyar dolara 18 adet Rafale savaş uçağı satın alma anlaşmasına imza atmış, 18 uçaktan 12'sinin ikinci el olacağı belirtilmişti.

6'SI TESLİM EDİLDİ

Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim ışığında açıkladığı dev savunma programı çerçevesinde Yunanistan, Fransa'dan sipariş ettiği 18 Rafale uçağın altısını ise bugün teslim aldı.

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UÇAKLARI VE PİLOTLARI KUTSAL SUYLA KUTSADILAR

Uçakların resmi devir-teslim töreni, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in de katılımıyla Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'nde gerçekleştirildi.

Rafale savaş uçakları, Yunanistan'a iner inmez ise Ortodoks Kilisesi tarafından ayin düzenlenip kutsal suyla takdis edildi.

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Yeni uçakları kutsama ise Yunanistan topraklarında 100 yılı aşan bir gelenek olarak sürdürülüyor.

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