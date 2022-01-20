Dünya Papazlar savaş uçaklarını kutsadı Yunanistan ilk parti Rafalelarına kavuştu
AVRUPA

Papazlar savaş uçaklarını kutsadı: Yunanistan ilk parti Rafalel'arına kavuştu

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisi (6 adet) Yunan topraklarına iniş yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis törende Türkiye'yi hedef alırken, Yunan din adamları da savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Papazlar savaş uçaklarını kutsadı: Yunanistan ilk parti Rafalelarına kavuştu
​Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisi (6 adet) Yunan topraklarına iniş yaptı.

Yunanistan, yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen, ordusunu silahlandırmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan 2020 yılında açıkladığı 10 milyar euroluk savunma programı çerçevesinde Fransa'dan 2,8 milyar dolara 18 adet Rafale savaş uçağı satın alma anlaşmasına imza atmış, 18 uçaktan 12'sinin ikinci el olacağı belirtilmişti.

6'SI TESLİM EDİLDİ

Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim ışığında açıkladığı dev savunma programı çerçevesinde Yunanistan, Fransa'dan sipariş ettiği 18 Rafale uçağın altısını ise bugün teslim aldı.

ABD 15 adet F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti
DÜNYA
ABD 15 adet F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti

UÇAKLARI VE PİLOTLARI KUTSAL SUYLA KUTSADILAR

Uçakların resmi devir-teslim töreni, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in de katılımıyla Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'nde gerçekleştirildi.

Rafale savaş uçakları, Yunanistan'a iner inmez ise Ortodoks Kilisesi tarafından ayin düzenlenip kutsal suyla takdis edildi.

  • Yeni uçakları kutsama ise Yunanistan topraklarında 100 yılı aşan bir gelenek olarak sürdürülüyor.

Yunanistan'ın Türkiye korkusu: Fransa'dan alacağı uçak sayısını artırdı
DÜNYA
Yunanistan'ın Türkiye korkusu: Fransa'dan alacağı uçak sayısını artırdı

Komşu'da fırkateyn krizi: Yunanistan için ödenecek bedel arttı
DÜNYA
Komşu'da fırkateyn krizi: Yunanistan için ödenecek bedel arttı
Kardan kobra

Kardan kobra

Boyu 2 metreyi aştı: Fotoğraf için sıraya girdiler.
PCR testi kalkıyor mu?

PCR testi kalkıyor mu?

Çığır açacak buluş: Saniyeler içinde sonuç veriyor.
Yüzde 14tesabit bıraktı

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı.

Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız.

​Tarih verildi: Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme olacak.

​Ödenecek tutar kalem kalem hesaplandı.
'Komşu Hasan gibi<br>olamaz mısın?'

'Komşu Hasan gibi
olamaz mısın?'

​Annesinin sözüyle bu mesleğe başladı: 33 yıldır devam ediyor

​Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e yanıt.
Dünyada sadece Antalya'da var

Dünyada sadece Antalya'da var

Beşi de koruma altında ziyaretçilerini bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.