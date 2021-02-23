Dünya Parisin iki bölgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı
AVRUPA

Paris'in iki bölgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'in iki bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Paris'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alkol yasaklandı.
Paris'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alkol yasaklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris'te havaların ısınmasıyla hafta sonu alkol tüketmekten kaynaklı kalabalıkların gözlemlendiği belirtildi.

"Alkollü içecek tüketimi halka açık alanlarda kalabalığa zemin hazırlayarak sağlık durumunun kırılgan olduğu bir dönemde virüsün yayılmasını hızlandırma olasılığı nedeniyle salgın tedbirlerine aykırılık oluşturuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, başkentin 5. bölgesindeki Buci caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe meydanında 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, yasağın bugünden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacağı kaydedildi.

Yasağa uymayanlara ise 135 avro ceza kesilecek.

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