Parisliler elektrikli skuterler için referanduma gidiyor

Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli skuter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.

Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli skuter kiralama hizmeti veriyor. Skuterleri daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.