|
Reklam
Reklam
Dünya

Parisliler elektrikli skuterler için referanduma gidiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli skuter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor.

13:18 . 2/04/2023 Pazar
AA
Paris/Fransa

Paris/Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli skuter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor.


Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli skuter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.


Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli skuter kiralama hizmeti veriyor. Skuterleri daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.


Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli skuterlere 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.


Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli skuter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.


Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli skuter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.





#Paris
#Fransa
#Referandum
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.