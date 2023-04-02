Parisliler elektrikli skuterler için referanduma gidiyor

Paris/Fransa
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli skuter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor.
Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli skuter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.
Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli skuter kiralama hizmeti veriyor. Skuterleri daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.
Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli skuterlere 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.
Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli skuter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.
Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli skuter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.