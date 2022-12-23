Dünya Pariste 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı 2 ölü 4 yaralı
AVRUPA

Paris'te 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı: 2 ölü 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi etrafa silahla ateş açtı. Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. 70 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pariste 70 yaşlarında bir kişi silahla ateş açtı: 2 ölü 4 yaralı
Paris'te silahlı saldırı

Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

Nijerya'da hava operasyonu: 150 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Nijerya'da hava operasyonu: 150 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'daki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist suçunu itiraf etti: Karşılığında 10 bin dolar aldım
GÜNDEM
Diyarbakır'daki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist suçunu itiraf etti: Karşılığında 10 bin dolar aldım
Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

​Kilometrelerce yol katederek köylülere 'şifa' götürüyorlar.
Cezaevinde bakın ne istedi

Cezaevinde bakın ne istedi

'Sahte doktor' birçok ameliyata girmiş.
Pariste silahlı saldırı

70 yaşlarında bir kişi ateş açtı: ​Ölü ve yaralılar var

​Kimse yerini bilmiyordu: Yer altında bulundu duyan akın edecek.

Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor.

​Türk Savunma Sanayii'nin altın yılı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.