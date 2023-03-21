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Dünya

Paris'te gösterilere polis müdahalesi: 243 kişi gözaltına alındı

Fransa'da kabul edilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı başkent Paris'te düzenlenen gösterilerde polis müdahalesiyle gözaltına alınanların sayısı 243'e yükseldi. Ülkede reforma karşı olarak akaryakıt rafinelerinde gerçekleştirilen grevler sebebiyle akaryakıt krizi baş gösterdi. Valilik ise krizle baş etme adına, 'zorla çalıştırma' prosedürünü devreye koyduğunu açıkladı.

11:39 . 21/03/2023 Salı
AA
Paris'te düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 243'e yükseldi

Paris'te düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 243'e yükseldi

Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte emeklilik reformunun hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabulü protesto edildi.

Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi.

Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.


Akaryakıt krizi başladı



Öte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.

Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koydu.


Emeklilik reformu kitlesel protestolara rağmen kabul edildi



Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.

Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.


#emeklilik reformu
#gözaltı
#Paris
#protesto
#Fransa
#polis müdahalesi
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