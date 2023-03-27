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Dünya

Paris'te protestocular Louvre Müzesi'nin girişlerini kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'te protestocular, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı. Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, "60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış", "Geri adım atmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

11:27 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Fransa/Louvre Müzesi

Fransa/Louvre Müzesi

Fransa'nın başkenti Paris'te, kültür sektörü çalışanları, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı.


Fransız basınında yer alan görüntülerde, Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki kültür çalışanları, ellerinde sendikanın bayraklarıyla müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin önünde toplandı.


Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık,
"60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış"
,
"Geri adım atmayacağız"
yazılı pankartlar taşıdı.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.


Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.


Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.


#Paris
#Louvre Müzesi
#Fransa
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