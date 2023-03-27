Paris'te protestocular Louvre Müzesi'nin girişlerini kapattı

Tartışmalı emeklilik reformu nedeniyle yangın yerine dönen Fransa'da protestolar da giderek şiddetleniyor. Söz konusu reform karşıtı gösterilere ilişkin açıklama yapan Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, bakanlara "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri" talimatının verildiğini söyledi. Dussopt, talimatın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mı ya da Başbakan Elisabeth Borne'dan mı geldiğine ilişkin yorum yapmadı.