Dünya Pariste şiddet tırmanıyor Polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı
AVRUPA

Paris'te şiddet tırmanıyor: Polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Haber Merkezi AA
Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın
Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın

Fransa'daki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülü isabet etti.

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Yalçın, gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Bilinci yerinde olan Mustafa Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Fransa'daki şiddetlenen gösterilerde polis sis bombası kullandı
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Fransa'daki şiddetlenen gösterilerde polis sis bombası kullandı
Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Ülkenin kuzeyindeki Mulhouse kentinde de binlerce protestocu sokaklardaydı. Gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.


Başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşandı.

Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulundu.

Fransa'da 'basın özgürlüğü'
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Fransa'da 'basın özgürlüğü'
halkı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grevde. Gösteriler sırasında görüntü alan gazetecinin gözaltına alınma anı da kameralara yansıdı.


Protestolarda gözaltı sayısı 80'e yaklaşırken, polis müdahalesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Ülke genelinde gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

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