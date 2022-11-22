Dünya Paristeki Noel ışıklandırması Fransızları kızdırdı
AVRUPA

Paris'teki Noel ışıklandırması Fransızları kızdırdı

Sokak lambalarının sayısı azaltıldı. Kamu binalarında ışıklar erken kapatıldı. Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi Paris'in sembolik yapılarının aydınlatmasına da süre kısıtlaması getirildi. Enerji krizi faturalara, gıda fiyatlarına ve enflasyona yansırken Fransa, kışa tasarrufu önlemleriyle hazırlandı.

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Haber Merkezi Diğer
Paristeki Noel ışıklandırması Fransızları kızdırdı
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Sokak lambalarının sayısı azaltıldı. Kamu binalarında ışıklar erken kapatıldı.

Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi Paris'in sembolik yapılarının aydınlatmasına da süre kısıtlaması getirildi.

Enerji krizi faturalara, gıda fiyatlarına ve enflasyona yansırken Fransa, kışa tasarrufu önlemleriyle hazırlandı.

Ancak, Paris'in lüks mağazalarla ünlü caddesi Champs-Elysees'in Noel ışıklarıyla süslenmesi tartışmalara yol açtı.

Avrupa'da çoğu belediye enerji tasarrufu uygularken, Paris Belediyesi, Champs-Élysées caddesindeki 400 ağacı ışıklarla donattı.

Tek bir caddeyi ışıklandırmak için 1 milyon euro harcanması tepki çekti. Belediye, "krizin ortasında göz boyamakla" eleştiriliyor.

Yetkililer, aydınlatmanın enerji tasarrufu planına uygun olduğunu savunuyor. Akşam saat 17:00'de yakılan ışıklar, gece 02:00 yerine 23:45'de söndürülüyor.

Böylece elektrik tüketiminde yüzde 44 tasarruf amaçlanıyor.

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