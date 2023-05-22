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Paşinyan: Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Bakü'nün Ermeni nüfusunun güvenliğini sağlaması şartıyla Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi.

14:31 . 22/05/2023 Pazartesi
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Nikol Paşinyan - İlham Aliyev

Nikol Paşinyan - İlham Aliyev

Reuters'ın TASS ajansından aktardığına göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bakü'nün Ermeni nüfusunun güvenliğini sağlaması şartıyla Dağlık Karabağ bölgesini Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız" ifadelerini kullandı.

  • Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren barış görüşmelerinde geçen hafta iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştığını söylemişti.
“Ortaklarımız, sınırların belirlenmesi, ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenlik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar çözülmeden barış anlaşmasının belirli yönlerinde hareket edilmesinin zor olduğunu bugün teyit etti”
diyen Lavrov,
“Taraflar, nihai bir anlaşmaya yakın. Rusya Federasyonu'nun danışman olarak katılımıyla da ikili komisyonun sınırların belirlenmesi ile ilgili toplantı düzenlemesi konusunda mutabık kalındı”
ifadelerini kullanmıştı.


#ermenistan
#azerbaycan
#dağlık karabağ
#Nikol Paşinyan
#İlham Aliyev
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