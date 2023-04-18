Paşinyan: Diğer ülkelerden herhangi bir toprak talebimiz olmadığı gibi asla da olmayacak

Paşinyan, Ermenistan Ulusal Meclisinde yapılan "Ermenistan Cumhuriyeti 2021-2026 Yılları Hükümet Programı, 2022 Yılı Uygulama Süreci ve Sonuçları Raporu" toplantısında konuştu.





Barışın tesisinin ancak Ermenistan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ndeki (SSCB) sınırlarını kabul etmesiyle mümkün olacağına dikkati çeken Paşinyan, şöyle devam etti:





"Barış, tüm uluslararası ilişkilerimizde sadece bugün için değil, gelecek için de Ermenistan Cumhuriyeti'ni 29 bin 800 kilometrekarelik bir toprak parçası olarak, daha açık biçimde, 1991'de bağımsızlığını kazandığımız Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti toprakları olarak tanıdığımızı açıkça kaydedersek mümkündür ve diğer ülkelerden herhangi bir toprak talebimiz olmadığı gibi, asla da olmayacak."





Bu düşüncenin kayıt altına alınmaması ve halkın sosyal psikolojisi haline getirilmemesi durumunda kimsenin Ermenistan'ın gelişmesine ve güçlenmesine izin vermeyeceğini ifade eden Paşinyan, "Kaldı ki bu durumda sadece bizim kalkınmamızı engellemek başkalarının gündemine girmekle kalmayacak, devletimizin varlığına izin vermemek de başkalarının gündemine konu olacaktır. Bu durumda kimse bize yardım etmeyecektir" dedi.





Hükümetin kalkınma gündeminin stratejik hedefinin, ülkenin güvenliği ve refahı ile bölge ülkeleriyle uyumlu ve barış içinde yaşamak olması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, bunun için tarihe bakış açısını, sosyal ve psikolojik algıyı değiştirmek gerektiğini belirtti.





Karabağ konusuna değinen Başbakan Paşinyan, 2007'de Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi ve tüm sürecin Azerbaycan ile kararlaştırılması gerektiğini öngören Madrid Prensiplerinin kabul edildiğini hatırlattı.





Paşinyan, "Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımıyorsak neden Azerbaycan ile anlaşmak zorundaydık? Dağlık Karabağ'ı Madrid Prensipleri ile Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ettik. Müzakerelerimizin içeriği ile kamuya açıklananlarının uyuşmamasının bir sorun olduğunu söyledim. (Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu) Tanıdık ama söylemedik ve bütün savaşlar, çatışmalar bunun için çıktı" diye konuştu.





Türkiye ile ilişkilere de değinen Paşinyan, şunları kaydetti:





“Ülkelerimiz arasında normal ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var. Ve bu yılın başlarında Türkiye'yi vuran yıkıcı depreme insani, komşuluk değerlerine dayalı bir mantıkla yanıt vermeye karar verdiğimizde bu fırsat arttı. Türkiye hükümeti ve kamuoyu da eylemlerimizi bu şekilde algıladı.”







