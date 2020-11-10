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Dünya Paşinyan Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış
ASYA

Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış

Ermenistan’da halk, Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetin kabul edilmesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan’ın makam odasını basmıştı. Paşinyan, gece yaşanan eylemlerde bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu
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Ermenistan'da Paşinyan'a büyük öfke: Hükümet binası basıldı
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Ermenistan'da Paşinyan'a büyük öfke: Hükümet binası basıldı

Paşinyan’ın makam odasını bastılar

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

“Saatim ve parfümüm çalındı”

Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Ermenistan Başbakanı, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

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Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermenistan halkı camları kırarak parlamento binasını işgal etti
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Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermenistan halkı camları kırarak parlamento binasını işgal etti
Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplanarak protesto gösterilerine başladı. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu. Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.” Öte yandan, parlamento binasına da giren göstericiler Paşinyan aleyhinde sloganlar attı. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.
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