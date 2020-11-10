Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış
Ermenistan’da halk, Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetin kabul edilmesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan’ın makam odasını basmıştı. Paşinyan, gece yaşanan eylemlerde bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.
Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.
Paşinyan’ın makam odasını bastılar
Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.
“Saatim ve parfümüm çalındı”
Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Ermenistan Başbakanı, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.