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Dünya Paşinyan istifasını isteyenlere seslendi Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın
ASYA

Paşinyan istifasını isteyenlere seslendi: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın

Azerbaycan ordusu karşısında yenilgiye uğrayan ve ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, istifasını isteyenlere "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" cevabını verdi.

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Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında uğradığı hezimet sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üstündeki baskılar artıyor.

Paşinyan’dan istifa açıklaması: Görevimin başındayım
DÜNYA
Paşinyan’dan istifa açıklaması: Görevimin başındayım

Paşinyan yönetimini istemeyen Ermeniler, gösterilerini sürdürürken kendisine yönelik istifa çağrılarına Paşinyan'dan tepki geldi.

Savaşı kaybeden Paşinyan yeni yol haritası çizdi: Virüse ve ekonomiye bakacağız
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Savaşı kaybeden Paşinyan yeni yol haritası çizdi: Virüse ve ekonomiye bakacağız

Muhalefet partilerinin ve halkın ardından Rusya'dan da istifası için çağrı yapılan Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" diyerek istifa taleplerine cevap verdi.

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı
OYNAT 00:59
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı
Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için protestolarını sürdüren muhalefet üyeleri bu kez yolları kapattı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılmasına yönelik 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın kaybeden tarafı Ermenistan oldu. Yenilginin faturasının kesildiği Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için gerçekleştirilen protestolar hız kesmeden devam ediyor. Anlaşmanın yapıldığı günden beri siyasi krizin patlak verdiği ülkede muhalefet bloğu Paşinyan istifa edene kadar protestolarını sürdürme kararı alırken, sabah saatlerinde başkent Erivan'da bulunan Amiral İsakov Caddesi'ne ulaşan bir grup muhalefet üyesi megafonlarla sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı.
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