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Paşinyan kayıp: Ermenistan'ın yenilgisinden sonra Paşinyan kayboldu

Paşinyan kayıp

Azerbaycan’ın demir yumrukla Karabağ’ı işgalcilerden temizlemesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın koltuğunu sallıyor. Paşinyan siyasi krize neden olan ateşkes anlaşmasından sonra ortalıktan kayboldu. Ermeni medyası, Paşinyan ve ailesinin nerede olduğunun bilinmediğini yazdı. İddialara göre ülkenin başbakanı kendini güvende hissettiği bir sığınakta saklanıyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Azerbaycan hezimeti sonrası Ermenistan sokakları gösterilerin merkezine dönüşürken, Başbakan Paşinyan’ın Savunma Bakanlığı'nın idari binasında saklandığı iddia ediliyor. Ermeni basınında yer alan iddiaların biri de Paşinyan’ın kendini güvende hissettiği bir sığınakta saklandığı yönünde.

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EŞİ VE KIZLARI DA KAYIP

  • Barış anlaşması öncesi askeri tatbikatlarda yer alan ve buna dair fotoğrafları medyada geniş yer bulan Paşinyan’ın eşi Anna Hagopyan’ın da sırra kadem basması dikkat çekiyor. Hagopyan'ın Gorus'taki eğitimlere katıldığı, bu eğitim görüntülerini de orada çektirdiği biliniyor. Barış Anlaşması’nın ardından bölgeden ayrılan Anne Hagopyan’ın nerede olduğu bilinmezliğini koruyor. Başbakan iki kızı Maryam ve Shusha’nın da bir süre önce Erivan’dan ayrılarak Kanada’ya gittiği iddialar arasında. Şuşa'da yaşanan çatışmada yer alan eski Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan’ın da ülkeden kaçarak, Almanya’ya gittiği ifade ediliyor.

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ERMENİSTAN’DA SULAR ISINIYOR

Öte yandan Ermenistan, Karabağ’da alınan başarısız sonuca ilişkin protesto gösterilerine sahne oldu. Paşinyan’ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, başkent Erivan’da meydanlarda biraraya geldi. Protesto gösterileri sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı. Muhalefet partileri liderleri de gösteri alanına gelmesi dikkat çekti.

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DEVLET HAYALİ KURUYORDU

  • Alınan mağlubiyeti ‘tarihimizdeki en utanç verici ve acı veren sayfalardan biri’ olarak nitelendiren Ermenistan Vatan Partisi Genel Başkanı Artur Vanetsyan, “Tek suçlu, bugün Ermenistan'da iktidarda olan bir grup hain” dedi. Mutabakatın sağlanmasının ardından Ermenistan’da ortalığın karıştığına işaret eden Rus Siyaset Bilimci Nikita Danyuk, “Ermeni toplumu, 'Azerbaycan Ordusu'nun sözde zayıf olduğu ve Karabağ'da askeri başarıya sahip olmadığı' gibi bir rüya görüyordu” dedi. Danyuk'a göre Ermeni hükümeti bu fantezilerin yaratılmasına tam anlamıyla katkıda bulundu.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

KRONİK BİR YALANCI

Ermeniler’in bu savaşı her bakımdan kaybettiklerini çok önceden anlamış olması gerektiğini aktaran Danyuk, “Ermeni toplumunun çoğunluğu devrime inanıyor ve "yeni bir Ermenistan" kurulmasını umuyordu: Herkes aldatıldı. Nikol Pashinyan kronik bir yalancıdır” dedi.

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