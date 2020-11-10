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Dünya Paşinyan sokaklara dökülen protestocuları tehdit etti En ağır şekilde cezalandırılacaklar
ASYA

Paşinyan sokaklara dökülen protestocuları tehdit etti: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetinin kabul edilmesinden sonra sokaklara dökülen protestolara Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan tehdit geldi. Paşinyan sokaklara dökülen protestocuların cezalandırılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikol Paşinyan.
Nikol Paşinyan.

Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar hükümet binasını bastı. Bazı göstericilerin Paşinyan'ın odasına girdiği iddia edilirken, vatandaşlar Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

DHA

TEHDİT ETTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise sokaklara dökülen kişileri tehdit ederek protestocuların cezalandırılacağını söyledi.

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EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALACAKLAR

Paşinyan halkı kışkırtan protestocuların "ağır bir şekilde cezalandırılacağını" söyledi.

AA

Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesinden sonra Ermenistan'da protestocular başkent Erivan'da toplandı. Hükümet binasının önüne gelen protestocular camları kırıp binadan içeri girerek Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.


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Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplanarak protesto gösterilerine başladı. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu. Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.” Öte yandan, parlamento binasına da giren göstericiler Paşinyan aleyhinde sloganlar attı. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.


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