Paşinyan sokaklara dökülen protestocuları tehdit etti: En ağır şekilde cezalandırılacaklar
Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetinin kabul edilmesinden sonra sokaklara dökülen protestolara Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan tehdit geldi. Paşinyan sokaklara dökülen protestocuların cezalandırılacağını söyledi.
Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar hükümet binasını bastı. Bazı göstericilerin Paşinyan'ın odasına girdiği iddia edilirken, vatandaşlar Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.
TEHDİT ETTİ
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise sokaklara dökülen kişileri tehdit ederek protestocuların cezalandırılacağını söyledi.
EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALACAKLAR
Paşinyan halkı kışkırtan protestocuların "ağır bir şekilde cezalandırılacağını" söyledi.
Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesinden sonra Ermenistan'da protestocular başkent Erivan'da toplandı. Hükümet binasının önüne gelen protestocular camları kırıp binadan içeri girerek Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.