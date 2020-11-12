Paşinyan'dan ses çıktı: Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık
Ermenistan'ın işgalini sonlandıran Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra sırra kadem basan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ortaya çıktı. Paşinyan istifa çağrılarına karşı kendisini savunarak “Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık” ifadelerini kullandı. Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, “Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere’yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag’ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı” ifadelerini kullandı.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra sırra kadem basan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan açıklama geldi. Paşinyan istifa çağrılarına karşı kendisini savundu.
"KUŞATMA ARASINDA KALACAKTIK"
Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, “Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere’yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag’ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı” ifadelerini kullandı.
PAŞİNYAN'A ÖFKE
Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’da 44 gün süren çatışmalar Azerbaycan’ın zaferi ile sona erdi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma ile işgal altındaki Dağlık Karabağ kurtarıldı. Rusya’nın da tampon bölgeye barış gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmaya imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bildirinin imzalandığı gece ortadan kaybolurken ülkesinde eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
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Ülkede Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü.