Paşinyan'dan ses çıktı: Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık

Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra sırra kadem basan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan açıklama geldi. Paşinyan istifa çağrılarına karşı kendisini savundu.

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"KUŞATMA ARASINDA KALACAKTIK"

Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, “Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere’yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag’ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı” ifadelerini kullandı.

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PAŞİNYAN'A ÖFKE

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’da 44 gün süren çatışmalar Azerbaycan’ın zaferi ile sona erdi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma ile işgal altındaki Dağlık Karabağ kurtarıldı. Rusya’nın da tampon bölgeye barış gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmaya imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bildirinin imzalandığı gece ortadan kaybolurken ülkesinde eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Ülkede Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

OYNAT 00:33 Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermenistan halkı camları kırarak parlamento binasını işgal etti Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplanarak protesto gösterilerine başladı. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu. Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.” Öte yandan, parlamento binasına da giren göstericiler Paşinyan aleyhinde sloganlar attı. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu. BiP'te paylaş

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