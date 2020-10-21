Paşinyan'ın Facebook hesabındaki fotoğraf alay konusu oldu: Kaçın mesajı mı veriyor?

Nikol Paşinyan Facebook profilinde spor ayakabbı fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu. Kaçıyor gibi gözüken ayak fotoğrafı "Paşinyan kaçın mesajı mı veriyor" şeklinde yorumlandı.

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KIZI DA BİR GAFA İMZA ATMIŞTI

Önceki gün de Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazmıştı. Mariam'ın "karamsar" olarak nitelenen paylaşımına tepki gösteren Ermeniler bu tür paylaşımların "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" iddia etmişti.