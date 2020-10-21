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Dünya Paşinyanın Facebook hesabındaki fotoğraf alay konusu oldu Kaçın mesajı mı veriyor?
ASYA

Paşinyan'ın Facebook hesabındaki fotoğraf alay konusu oldu: Kaçın mesajı mı veriyor?

Paşinyan ailesinin Facebook paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Facebook profilindeki fotoğraf alay konusu oldu. Paşinyan'ın resmi Facebook profilindeki "koşan ayak" fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını tarafından "Paşinyan kaçın mesajı mı veriyor" şeklinde yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Nikol Paşinyan Facebook profilinde spor ayakabbı fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu. Kaçıyor gibi gözüken ayak fotoğrafı "Paşinyan kaçın mesajı mı veriyor" şeklinde yorumlandı.

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KIZI DA BİR GAFA İMZA ATMIŞTI

Önceki gün de Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazmıştı. Mariam'ın "karamsar" olarak nitelenen paylaşımına tepki gösteren Ermeniler bu tür paylaşımların "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" iddia etmişti.

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