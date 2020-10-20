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Dünya Paşinyanın kızı Ermenileri delirtti Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu
ASYA

Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın, Facebook hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Mariam Paşinyan Facebook postuna "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazdı. Mariam'ın "karamsar" olarak nitelen paylaşımına tepki gösteren Ermeniler bu tür paylaşımların "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" iddia etti.

Haber Merkezi Diğer
Nikol Paşinyan ve kızı Mariam Paşinyan.
Nikol Paşinyan ve kızı Mariam Paşinyan.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın Facebook paylaşımı Ermenileri kızdırdı.

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HAYALLERİMİZ YIKILDI

Mariam Paşinyan Facebook hesabından paylaştığı iletide "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" ifadelerine yer verdi.

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TEPKİ ÇEKTİ

Paşinyan'ın kızının Dağlık Karabağ ile yaptığı açıklamayı "karamsar" bulan Ermeni basını ve vatandaşları, Mariam'a tepki gösterdi. Paylaşımın cephedeki askerlerin moralini olumsuz yönde etkilediğini savunan Ermeniler, Mariam'ın paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.

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