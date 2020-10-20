Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın, Facebook hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Mariam Paşinyan Facebook postuna "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazdı. Mariam'ın "karamsar" olarak nitelen paylaşımına tepki gösteren Ermeniler bu tür paylaşımların "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" iddia etti.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 14:18 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 14:25 Diğer