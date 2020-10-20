Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın Facebook paylaşımı Ermenileri kızdırdı.
HAYALLERİMİZ YIKILDI
Mariam Paşinyan Facebook hesabından paylaştığı iletide "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" ifadelerine yer verdi.
TEPKİ ÇEKTİ
Paşinyan'ın kızının Dağlık Karabağ ile yaptığı açıklamayı "karamsar" bulan Ermeni basını ve vatandaşları, Mariam'a tepki gösterdi. Paylaşımın cephedeki askerlerin moralini olumsuz yönde etkilediğini savunan Ermeniler, Mariam'ın paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.