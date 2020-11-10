Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Paşinyanın "parfümüm çalındı" paylaşımına tepki yağdı Topraklarımız gitti başbakan parfüm diyor
ASYA

Paşinyan'ın "parfümüm çalındı" paylaşımına tepki yağdı: Topraklarımız gitti başbakan parfüm diyor!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını duyurması Ermenistan halkını kızdırdı. Paşinyan'ın Facebook paylaşımında binlerce yorum yapan Ermeniler, " Topraklarımız gitti başbakan parfüm diyor!" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikol Paşinyan.
Nikol Paşinyan.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söylemesi Ermenileri kızdırdı.

Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış
DÜNYA
Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış

TEPKİ YAĞDI

Paşinyan'ın paylaşımının altına binlerce yorum yapanlar "vatanımız çalınmışken parfümünden mi bahsediyorsun" diyerek Paşinyan'a tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti. Paşinyan gece yarısı yaptığı bir diğer açıklamada da bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını açıkladı.

VATAN YERİNE PARFÜM DİYORSUN!

Paşinyan'ın bu paylaşımına tepki yağdı. İşte Nikol Paşinyan'a gelen tepkilerden bazıları:

"Topraklarımız bizden çalınmışken, siz parfümlerinizden mi bahsediyorsunuz? "

"Düşmana kolayca verdiğin vatandansa şimdi parfümden mi bahsediyorsun. Bütün milletimizi aldattınız"

"Paşinyan ne söylediğini bilmiyor"

"Binlerce gencin hayatını verdin saat ve parfümden bahsediyorsun. Paşinyan istifa et"

"Vatanımızı bizden, vatanımızı, akrabalarımızı, mezarlarımızı, geleceğimizi, analarımızı, çocuklarını ve nöbetlerini çaldınız????? Manipülasyon yapmayı bırakın"

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ilk Türk olması bekleniyor.
Bahçelievlerde korkunç olay

Bahçelievler'de korkunç olay

​Yoldan geçenler şoku yaşadı: Ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
İkinci eldesürpriz iddia!

Model ve yılına yönelik şartlar olsun.

​Cumhurbaşkanı Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Azerbaycan'da<br>zafer kutlaması

Azerbaycan'da
zafer kutlaması

​Aliyev'in açıklamaları ile sokaklara döküldüler.
Riskli binaların<br>maliyeti 30 milyar dolar

Riskli binaların
maliyeti 30 milyar dolar

İstanbul'da 150 bin riskli bina bulunuyor.
Paşinyan<br>yenilgiyi ilan etti

Paşinyan
yenilgiyi ilan etti

​Ermenistan Karabağ'da teslim olduğunu açıkladı.
Böyle canilik görülmedi

Böyle canilik görülmedi

​Çarptığı araçtaki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
70 adrese baskın

70 adrese baskın

21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.
Bir skandal daha

Bir skandal daha

CHP'li başkan Bolu'ya hakaret etti.
İslam karşıtı <br>dalgaya devlet eli

İslam karşıtı
dalgaya devlet eli

Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu.
MİT yakaladı

MİT yakaladı

Cizre'de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü.
Eskisinden güzel olacak

Eskisinden güzel olacak

​Şuşa Valisinden çarpıcı açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.