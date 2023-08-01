|
Dünya

Pekin'de meydana gelen şiddetli yağış sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in başkenti Pekin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi. Olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar başkentin 13 bölgesinde 44 bin 673 kişinin etkilendiği, Pekin'de ise 127 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi.

09:38 . 1/08/2023 Salı
AA
Pekin / Çin

Pekin / Çin

Çin'in başkenti Pekin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi.


China Daily'nin haberine göre, şiddetli yağışlar, Pekin'in pek çok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiliyor.


Pekin Şehir Yönetimince yapılan açıklamada, başkentin çeşitli bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 2 kişi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.



Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten
"Blue Sky"
kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar başkentin 13 bölgesinde 44 bin 673 kişinin etkilendiği, Pekin'de ise 127 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi.




#Yağış
#Çin
#Pekin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün kimin maçı var? 1 Ağustos 2023 Salı maç programı