Dünya Pelosi ABD Çinin Tayvanı izole etmesine izin vermeyecek
ASYA

Pelosi: ABD Çin’in Tayvan’ı izole etmesine izin vermeyecek

Japonya Başbakan Fumio Kishida, Çin’e Tayvan Boğazı ve çevresinde sürdürdüğü tatbikatı durdurma çağrısında bulunurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Kishida ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD, Çin’in Tayvan’ı izole etmesine izin vermeyecek" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Pelosi: ABD Çin’in Tayvan’ı izole etmesine izin vermeyecek
Pelosi: ABD Çin’in Tayvan’ı izole etmesine izin vermeyecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ve Güney Kore’yi ziyaret ettikten sonra Asya turunun son durağı olan Japonya’ya geldi. Pelosi, başkent Tokyo’da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Kahvaltılı bir toplantı gerçekleştiren ikilinin, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı öğrenilirken, Kishida’nın Pelosi’nin Washington-Tokyo ittifakını güçlendirme, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirme çabalarına liderlik etmeyi sürdüreceğine dair umudunu dile getirdiği kaydedildi. Pelosi ile görüştükten sonra başbakanlık ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kishida, "Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın korunmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Çin’in Pelosi’nin Tayvan ziyaretine misilleme olarak bölgede başlattığı ve Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine de Çin füzelerin isabet etmesiyle sonuçlanan tatbikatlara atıfta bulunan Kishida, "Çin’in davranışının bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarı üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu ve tatbikatların derhal durdurulması çağrısında bulunduğumuzu belirttim" dedi. Kishida ve Pelosi’nin Tayvan dışında, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve Rusya’nın Ukrayna işgali gibi iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri de masaya yatırdığı öğrenildi.

Tayvan demokrasisine övgü

Ziyaretinin Tayvan’ın statükosu değiştirmekle ilgili değil Tayvan Boğazı’ndaki barışın korunması ile ilgili olduğunun altını çizen Pelosi, "Farklı yerlerden ziyaretçilerin Tayvan’a gitmesine engel olmaya çalışabilirler ama bizim ziyaretlerimizi önleyerek Tayvan’ı izole edemeyecekler" açıklamasında bulundu. Pelosi ayrıca, Tayvan’daki teknoloji ve iş dünyasındaki çeşitlilik ve başarı ile ilgili övgü dolu sözler kullanırken, Tayvan’ın demokrasisi için verdiği zorlu mücadelelere de değindi.

Temasları sürecek

Pelosi’nin Kishida’nın yanı sıra bugün Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hiroyuki Hosoda ile de görüşmeyi planladığı belirtildi. Geçtiğimiz Nisan ayında Japonya’yı ziyaret edeceği gündeme gelen Pelosi’nin planı Covid-19’a yakalanması nedeniyle ertelenmişti.

Tayvanlılar Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı
OYNAT 00:35
Tayvanlılar Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak, Çin'in 'Uçağı düşürürüz' tehdidine rağmen Tayvan'a iniş yaptı. Havalimanına gelen Tayvanlılar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın konvoyu havalimanından ayrılırken cep telefonlarına sarılarak Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

Pelosi Tayvan'a iniş yaptı
OYNAT 00:58
Pelosi Tayvan'a iniş yaptı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak, Çin'in 'Uçağı düşürürüz' tehdidine rağmen Tayvan'a iniş yaptı.


Savaş çıkaracak ziyaret: Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi
DÜNYA
Savaş çıkaracak ziyaret: Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi
Türkiyede bulundu

Türkiye'de bulundu

Dünya literatürüne girdi.
Avlayana devlet para verecek

Avlayana devlet para verecek

​Resmi Gazete'de yayımlandı.
​Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyin

'​Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyin'

​Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması.

Sarayın altındaki gizli hazinenin haritası bulundu.

40 atölyede yılda 3 milyon adet üretiliyor.

​Saat verildi: Türkiye'den de görülebilecek.

​Tercih süresi bugün bitiyor

​Uzmanlar uyardı: Kana karışıyor

PKK'lı beş şüpheliye yönelik şafak operasyonu.

​Rusya'dan koronavirüs suçlaması

Tahıl yüklü gemiler İstanbul'da denetlenecek.

​Bomba imha uzmanı ekipleri müdahale etti.

​SMA hastası Eda'ya destek kampanyasında mutlu son.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.