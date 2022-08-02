Dünya Pelosinin Tayvan ziyareti sert düşüşe neden oldu Piyasalarda jeopolitik risk algısı arttı
ASYA

Pelosi’nin Tayvan ziyareti sert düşüşe neden oldu: Piyasalarda jeopolitik risk algısı arttı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi ABD ve Çin arasında gerilimi arttırdı. Bu gerilim piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Pelosi’nin Tayvan ziyareti sert düşüşe neden oldu: Piyasalarda jeopolitik risk algısı arttı
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Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret etmesi, ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra piyasalarda da gerilimi artırdı. Piyaslaarda ser düşüşe neden olan gerilim ile Tayvan doları en düşüş seviyesine geldi.

Bu gelişmelerle Asya borsaları sert düşüş görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,26, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,52 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,67 değer kaybetti.

  • Jeopolitik tartışmaların merkezinde yer alan Tayvan'da da endeks yüzde 1,56'lık düşüş gösterdi.

TAYVAN DOLARI SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD ve Çin arasındaki tansiyon Çin ve Tayvan'ın para birimleri üzerindeki baskıyı da artırdı. Tayvan doları, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerinde seyretti.

Japon yeninin ise güvenli liman etkisiyle dolar karşısında hafif yükseliş gösterdiği görüldü. Dolar/yen paritesi TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 132,3 seviyesine çıktı.

Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler
DÜNYA
Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK SEYİR HAKİM

ABD'de New York borsası da Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin gelişmelerle güne düşüşle başlamasının ardından karışık bir seyir izliyor.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kaybetmişti. Ancak S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışın ardından yukarı yönlü bir hareket gösterdi.

Tayvanlılar Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı
OYNAT 00:35
Tayvanlılar Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak, Çin'in 'Uçağı düşürürüz' tehdidine rağmen Tayvan'a iniş yaptı. Havalimanına gelen Tayvanlılar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın konvoyu havalimanından ayrılırken cep telefonlarına sarılarak Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.


  • Tayvan üzerinden ABD ile Çin arasındaki tansiyonun yükselmesiyle dolar endeksi ve altında yükseliş görüldü. Dolar endeksi TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 105,8 seviyesine yükseldi.

Altının onsu da uluslararası piyasalarda aynı dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1.793,80 dolara tırmandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yukarı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 2,70 seviyesine çıktı.

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