Dünya Pelosinin Tayvan ziyareti sert düşüşe neden oldu Piyasalarda jeopolitik risk algısının arttı
ASYA

Pelosi’nin Tayvan ziyareti sert düşüşe neden oldu! Piyasalarda jeopolitik risk algısının arttı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi ABD ve Çin arasında gerilimi arttırdı. Bu gerilim piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Pelosi’nin Tayvan ziyareti sert düşüşe neden oldu! Piyasalarda jeopolitik risk algısının arttı
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Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret etmesi, ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra piyasalarda da gerilimi artırdı. Piyaslaarda ser düşüşe neden olan gerilim ile Tayvan doları en düşüş seviyesine geldi.

Bu gelişmelerle Asya borsaları sert düşüş görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,26, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,52 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,67 değer kaybetti.

  • Jeopolitik tartışmaların merkezinde yer alan Tayvan'da da endeks yüzde 1,56'lık düşüş gösterdi.

TAYVAN DOLARI SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD ve Çin arasındaki tansiyon Çin ve Tayvan'ın para birimleri üzerindeki baskıyı da artırdı. Tayvan doları, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerinde seyretti.

Japon yeninin ise güvenli liman etkisiyle dolar karşısında hafif yükseliş gösterdiği görüldü. Dolar/yen paritesi TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 132,3 seviyesine çıktı.

Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler
DÜNYA
Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK SEYİR HAKİM

ABD'de New York borsası da Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin gelişmelerle güne düşüşle başlamasının ardından karışık bir seyir izliyor.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kaybetmişti. Ancak S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışın ardından yukarı yönlü bir hareket gösterdi.

Tayvanlılar Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı
OYNAT 00:35
Tayvanlılar Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak, Çin'in 'Uçağı düşürürüz' tehdidine rağmen Tayvan'a iniş yaptı. Havalimanına gelen Tayvanlılar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın konvoyu havalimanından ayrılırken cep telefonlarına sarılarak Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.


  • Tayvan üzerinden ABD ile Çin arasındaki tansiyonun yükselmesiyle dolar endeksi ve altında yükseliş görüldü. Dolar endeksi TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 105,8 seviyesine yükseldi.

Altının onsu da uluslararası piyasalarda aynı dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1.793,80 dolara tırmandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yukarı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 2,70 seviyesine çıktı.

Herkesi kandırmış

Herkesi kandırmış

Liseyi dışarıdan bitirip YKS'de 1671'inci oldum demişti.
Boğularak can verdi

Boğularak can verdi

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​Nancy Pelosi'nin uçağı indi: Çin savaş uçakları bölgeye gidiyor.

Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler
Dünya

Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler

Rusya ve Ukrayna arasındaki süren savaş sürerken, dünya gözünü Çin ve Tayvan arasındaki gerilime çevirdi. İki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaşırken açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyaret edeceğine yönelik haberlerin çıkması üzerine Çin teyakkuza geçmişti. Pelosi'yi taşıyan uçak TSİ 17.44'de Tayvan'a indi. Pelosi'nin uçağı inmeden önce havalimanının ışıkları söndürüldü, güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Tayvan'a ayak basan Pelosi, “Ziyaretimiz Tayvan'a yapılan birkaç Kongre delegasyonundan biridir ve hiçbir şekilde 1979 Tayvan İlişkileri Yasası, ABD-Çin Ortak Bildirileri ve Altı Güvence'nin rehberliğinde uzun süredir devam eden ABD politikasıyla çelişmez" dedi.
Bakanlıktan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama
Gündem

Bakanlıktan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Bartın Irmağı’nda telef olan balıklarla ilgili ilk incelemelerin ardından yapılan açıklamada, denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediği belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pelosi'ye sert tepki: Ateşle oynayan kendini yakar
Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pelosi'ye sert tepki: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Dışişleri Bakanlığı, "(Pelosi'nin Tayvan ziyareti) Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar. Kongre, ABD hükümetinin bir parçası olarak, tek Çin politikasına uymakla ve Tayvan bölgesi ile resmi ilişki kurmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongre'nin görevdeki liderlerinden olduğuna göre, Tayvan'ı ziyareti ve buradaki etkinlikleri, her ne biçim ve sebeple olursa olsun, ABD'nin resmi ilişkilerin seviyesini yükseltmeye yönelik büyük bir siyasi provokasyonudur" açıklamalarında bulundu.

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