Pençe Harekatı sürüyor: PKK'lılara ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, inşa edilmiş 3 katlı ve 5 bölmeli mağarayla, 1'i jeneratör odası olmak üzere 5 sığınak tespit edildi.

Teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda 80 adet şeritte doçka mühimmatı, 27 adet dolu AK-47 şarjörü (toplam 810 adet mühimmat), 5 çuval dolusu örgütsel kitap, 150 adet kalem pil, 2 adet 3,5 kilovatlık jeneratör, 3 çuval amonyum nitrat, 70 adet dolu mazot ve su bidonu, sığınak yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.