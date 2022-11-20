Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında: Türkiye hesabını soruyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir." denildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.

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ACİL KODUYLA SERVİS ETTİLER

Terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken hava harekatı dünyanın gündeminde büyük yankı uyandırdı.Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile servis ederken pek çok gazete operasyona geniş yer ayırdı.

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İngiliz Independent gazetesi haberinde "Türkiye, 2016'dan bu yana Suriye'ye üç büyük sınır ötesi operasyon başlattı ve şimdiden kuzeydeki bazı bölgeleri kontrol ediyor" bilgisine yer verdi.

Associated Press (AP) haberi "Türkiye hava saldırıları başlattı" başlığı ile manşetine taşıdı. Haberde, söz konusu harekatın Taksim İstiklal saldırısından sonra yaşandığına dikkat çekildi.

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'TÜRKİYE'DEN BOMBALI MİSİLLEME'

ABD merkezli Bloomberg, "Türkiye'den Suriye ve Irak'ta Kürt Milislere bombalı misilleme" başlıklı haberinde "Türk jetleri, Suriye'nin Kobani kentinde militan grupların sığınaklarını vurdu" denildi.

İngiliz The Guardian operasyonu "İstanbul'un bombalanmasının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki kasabaları bombaladı" başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde vurulan hedefler arasında Kobani'nin de olduğu bilgisinin altı çizildi.

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'TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI HEDEFLERİ VURDU'

Al Jazeera, "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Türk savaş uçakları Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu" ifadelerini kullandı. Haberde hem Türkiye hem de ABD'nin PKK'yı terörist bir grup olarak gördüğü belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

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"Buna rağmen Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede Washington'la ittifak kuran Suriyeli Kürt gruplarının statüsü konusunda aynı fikirde değiller."

ABD merkezli ABC News haberinde "Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki birçok kasabaya hava saldırıları düzenledi" ifadesine yer verdi.

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JERUSALEM POST: OPERASYON LEGAL ZEMİNDE

İsrail merkezli Jerusalem Post'un alıntıladığı Suriye ve Irak merkezli raporlara göre hava saldırıları kapsamında Ayn el-Arab, Tel Rıfat, Ayn Dakna, Sincar ve Kobani bölgeleri vuruldu. Haberde Savunma Bakanlığı'nın operasyonun legal zemine gerçekleştiğini belirttiği ve BM'nin 51. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklamanın da altı çizildi.

Yunan Skai ise operasyonu "Türkiye, İstanbul Patlamasına Misilleme Olarak Kürt Hedeflerini Bombaladı" dedi.

Yunan gazetesi Ta Nea ise gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerine görerek, "İstanbul saldırısı için hesap zamanı geldi" sözleriyle duyurdu.

İsveç basını haberi, "Hesap günü geldi" yorumuyla duyurulan haberde "Türkiye hava saldırılarıyla intikam alıyor" ifadeleriyle manşetten gördü.

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GÜNDEM Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor

FOTOĞRAF 10 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor ifadelerine yer verildi. TRT Haberde yer alan habere göre, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır darbe vuran hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. YER ALTINDAKİ TERÖR İNLERİ NEB İLE İMHA EDİLİYORHarekatta kullanılan Nüfuz Edici Bombalar (NEB) teröristlerin saklandığı barınak ve sığınakları hedef alıyor. F-16 savaş uçakları, yer altındaki terör inlerini sığınak delen olarak da bilinen bu NEBlerle vuruyor. Türkiyede yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan NEB, 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş betonu dahi delebiliyor.Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan NEB, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisiyle görev yapıyor. Ardışık Delici Harp Başlığı sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlayan NEB, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliğine sahip.Ankara’nın elinde nüfuz edici bomba sınıfında kullanabileceği ABD yapımı BLU-109 da bulunuyor. İŞARETLEME SİSTEMLERİ DE YERLİ VE MİLLİ Hava harekatlarında, işaretleme ve güdümleme konusunda da yerli sistemler kritik görevler üstleniyor.Mühimmatın güdümlenmesi konusunda kullanılan milli alternatifler arasında TEBER, Lazer Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Lazer-Hassas Güdüm Kiti gibi seçenekler yer alıyor. Bu alanda da yine ABD yapımı Paveway lazer güdüm kiti alternatif olarak yer alıyor.TEBER, Lazer Güdüm Kiti ve Lazer-Hassas Güdüm Kiti için işaretlemede ise havada İHAlarda kullanılan CMX15D ve CATS gibi FLIR sistemleri, savaş uçaklarında kullanılan ASELPOD başta olmak üzere hedefleme podları önemli görevler üstleniyor. MÜHİMMAT SEYİT ONBAŞI İLE YÜKLENİYORTürkiyenin milli bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, 1,5 tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapabiliyor. Seyit Onbaşı hava kuvvetleri envanterindeki hemen hemen tüm bomba ve füzeleri rahatlıkla taşıyabiliyor. F-4, F-5, F-16 ve F-35lere sorunsuz şekilde yükleme yapabilme yeteneğine sahip olan Seyit Onbaşı, yabancı muadillerinden farklı olarak uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor. Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç" hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" denildi. Öte yandan önceki harekatlarda olduğu gibi Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda da milli mühimmat ve araçlar kullanılıyor. Türk mühendis ve işçilerinin emeği bu ürünler Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Hedefler çok hassas şekilde vuruluyor, teröristleri sığındıkları mağaralar bile kurtaramıyor.

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