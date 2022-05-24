Dünya Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı
ORTADOĞU

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı

Pençe Kilit operasyonunda 4 askerin şehit olduğu bölgede operasyon sürüyor. Teröristlerin hain saldırısının ardından komandolar, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

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Haber Merkezi DHA
Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı
Pençe-Kilit operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu açıklandı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından söz konusu bölgedeki operasyonlara hız verildi.

TERÖRİSTLER MAĞARADA KISTIRILDI

Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

BAKAN AKAR SINIR HATTINDA

Öte yandan hain saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

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