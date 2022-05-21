Dünya Pençe Kilitte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ORTADOĞU

Pençe Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Pençe Kilitte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin operasyon bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

  • Açıklamada, Mehmetçiğin operasyon bölgesindeki bir sığınakta bir adet Doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 144 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 61 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı ve 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

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