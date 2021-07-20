Dünya Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz
ORTADOĞU

Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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