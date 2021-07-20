Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/NsJcluoUTL
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/NsJcluoUTL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021