Pençe-Yıldırım'da 5 şehidimiz var: Yüreğimiz yandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber. PKK’lı teröristler dün sabah 06.35 sıralarında Keri Üs Bölgesi mevkiinde yol arama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Mehmetçiğe saldırı düzenledi. Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan (30) ile güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik şehit düştü.

Şehitlerin aileleri acı haberle yasa boğuldu. Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Remzi Nişan, bugün Yenişehir’deki Muğdat Camii’nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit askerin sosyal medya hesabından “Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando” mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

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