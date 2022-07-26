Dünya Pençe-Yıldırımda 5 şehidimiz var Yüreğimiz yandı
ORTADOĞU

Pençe-Yıldırım'da 5 şehidimiz var: Yüreğimiz yandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber geldi. PKK'lı teröristlerin dünkü saldırısında Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan (30) ile güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik şehit düştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Yıldırımda 5 şehidimiz var: Yüreğimiz yandı
Remzi Nişan

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber. PKK’lı teröristler dün sabah 06.35 sıralarında Keri Üs Bölgesi mevkiinde yol arama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Mehmetçiğe saldırı düzenledi. Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan (30) ile güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik şehit düştü.

Şehitlerin aileleri acı haberle yasa boğuldu. Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Remzi Nişan, bugün Yenişehir’deki Muğdat Camii’nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit askerin sosyal medya hesabından “Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando” mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

Pençe-Kilit harekatından bir şehit haberi daha
GÜNDEM
Pençe-Kilit harekatından bir şehit haberi daha

Bakan Soylu Erzurumlu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü: Sabrınıza minnettarız
GÜNDEM
Bakan Soylu Erzurumlu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü: Sabrınıza minnettarız
İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

​İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.