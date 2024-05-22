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Dünya

Pentagon: Gazze yardımlarına ilişkin 'alternatif rota' görüşmeleri sürüyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Gazze'ye kurulan yüzen iskeleden iç kesimlere insani yardımların ulaştırılması için "alternatif rotalar" üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

08:52 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki gelişmeler hakkında soruları cevapladı.


Ryder, Gazze ile ilgili ABD, İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında, personel ve kargonun güvenli bir şekilde taşınması için alternatif rotaların belirlenmesine yönelik ortak çabalar konusunda görüşmelerin devam edildiği bilgisini paylaştı.


Sözcü Ryder, "Böylece geçici tesisten, (kıyıdaki) toplanma alanından hareketler bugün yeniden başladı. Dolayısıyla, koşullar elverdiği sürece yardımların önümüzdeki günlerde buraya dağıtılacağını tahmin ediyoruz" dedi.


Geçici iskelenin 17 Mayıs'ta faaliyete geçmesinden bu yana Gazze'ye 569 metrik tondan fazla yardımın ulaştırıldığını söyleyen Ryder, yardımın, "en çok ihtiyacı olan" Filistin halkına ulaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.


Ryder, gönderilen yardım kamyonlarının "bazı kişilerce" durdurulduğunu ve araçlardaki yardım malzemelerine el konulduğunu belirterek, "kargoların güvenli bir şekilde taşınması için alternatif yollar belirlendiğini ve yardımların, Gazze genelinde daha fazla dağıtılmak üzere depolara taşındığını" kaydetti.


BM sözcüsü Stephane Dujarric, dün yapılan günlük basın toplantısında, cumartesi gününden bu yana yüzer iskeleye yeni kamyon gelmediğini ve 16 kamyondan yalnızca beşinin depoya ulaşabildiğini aktarmıştı.

#ABD Savunma Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
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