Pentagon Hartum Büyükelçiliğinin tahliyesine hazırlanıyor

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, tarafların dünkü ikinci kez ateşkes kararına rağmen sürüyor. Çatışmalar 6. gününe girerken, ateşkesi kimin ihlal ettiği ya da saldırıların karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor.