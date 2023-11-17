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Dünya

Pentagon: Irak ve Suriye'de ABD üslerine 58 saldırı düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 58 saldırı yapıldığını açıkladı. Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu." diye konuştu.

07:35 - 17/11/2023 الجمعة
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.


Singh, "17 Ekim'den bu yana askerlerimize 58 saldırı düzenlendi. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Altyapıya ciddi bir zarar vermedi ve hiçbir askerimizin ciddi yaralanmasına sebep olmadı. Yaralanan tüm askerlerimiz görevlerine döndü." ifadelerini kullandı.


Singh, "Bugün itibariyle yaklaşık 58 saldırı gerçekleşti. Yani Irak'ta 27, Suriye'de ise 30 ila 31 saldırı var." dedi.

Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sözcü Yardımcısı, "Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu." diye konuştu.


"Eğer daha fazla saldırı olursa, kesinlikle kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz." diyen Singh, ABD üslerine yapılan saldırıların önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

#ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
#ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh
#ABD üslerine saldırılar
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