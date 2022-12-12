Dünya Peruda hükümet karşıtı protestolar büyüyor İki kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Peru'da hükümet karşıtı protestolar büyüyor: İki kişi hayatını kaybetti

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Peruda hükümet karşıtı protestolar büyüyor: İki kişi hayatını kaybetti
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Ülkenin güneyindeki Andahuaylas kentinde, sokaklara çıkan binlerce kişi 8 Aralık'ta yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Dina Boluarte'yi protesto etti.

Çıkan olaylarda 2 gösterici hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Göstericilerin yolda barikat kurarak ateş yakması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestoculara müdahale etti.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, gösteride hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilerek, ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

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