Peru'da hükümet karşıtı protestolar büyüyor: İki kişi hayatını kaybetti

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CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi beş aydır maaşını alamayan işçinin konser bütçesi sorusuna öfkelendi: Sana hesap mı vereceğim?

Beş aydır maaşlarını alamayan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işçileri, başkan Battal İlgezdi'ye isyan etti. İlgezdi, işçilerden birinin "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" şeklinde yönelttiği soru üzerine öfkelenerek "Sana hesap mı vereceğim?" dedi.