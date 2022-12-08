Dünya Peruda siyasi kriz Devlet Başkanı Pedro Castillo gözaltına alındı
AMERİKA

Peru’da siyasi kriz: Devlet Başkanı Pedro Castillo gözaltına alındı

Peru’da siyasi kriz devam ediyor. Kongreyi feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklayan Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun gözaltına alındığı açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Peru’da siyasi kriz: Devlet Başkanı Pedro Castillo gözaltına alındı
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo gözaltına alındı

Peru Ulusal Polisi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada görevine son verilmesinin ardından yasa gereğince eski Başkan Pedro Castillo’nun gözaltına alındığı bildirildi.

Peru Ulusal Polisi ekipleri tarafından gözaltına alınan Castillo’nun başkent Lima Valiliğine getirildiği öğrenildi.

Pedro Castillo
Pedro Castillo

Peru’da Çarşamba sabahı patlak veren siyasi krizde eski Bakan Pedro Castillo kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi’ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı.

Kongre ise Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo’nun görevden alınması kararı almıştı.

Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle Castillo destekçilerinin ve karşıt görüşlü vatandaşların sokağa çıkarak protesto ettikleri görülürken Peru Silahlı Kuvvetleri ise durumun kontrol altında olduğunu bildirerek halkı sakin kalmaya davet etti.

Pakistan ile kazan-kazan modeli
EKONOMİ
Pakistan ile kazan-kazan modeli

Kobani için iki senaryo
DÜNYA
Kobani için iki senaryo
Devlet Başkanıgözaltına alındı

Devlet Başkanı
gözaltına alındı

Olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı.
Hakkaridehareketli anlar

Hakkari'de
hareketli anlar

Silahlı kavga sonrası arbede çıktı: Esnaf kepenk kapattı.
Naziler darbe yapacaktı

Naziler darbe yapacaktı

​Almanya'da cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi.
ABD PKK'yla kol kola

ABD PKK'yla kol kola

​Suriye'de ortak devriyeye devam.
CENTCOM başsağlığı dilemişti

CENTCOM başsağlığı dilemişti

​Türkiye'ye saldıracak teröristleri eğitiyordu.
Kişiye özel rota

Kişiye özel rota

​Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı.

Türk-İş'in alt sınırı 7 bin 785 TL

Türk-İş'in alt sınırı 7 bin 785 TL

​İşverenlerin beklentisi 7 bin lira.
Fiyat takibi kolaylaştı

Fiyat takibi kolaylaştı

​Marketler ürünlerin verilerini sisteme aktaracak.
Beştepe'de Anayasa toplantısı

Beştepe'de Anayasa toplantısı

​Başörtüsüne anayasal güvence getirilecek.
F-16 artık nihayete ermeli

F-16 artık nihayete ermeli

​Alımı sınırlandıran maddeler yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.
Gripse 3 gün okula göndermeyin

Gripse 3 gün okula göndermeyin

​Eğitime 1 hafta grip molası.
64 bin kişi daha konut sahibi oldu

64 bin kişi daha konut sahibi oldu

​TOKİ'de kura heyecanı sürüyor.
Fuarın gözdesi çocuklar

Fuarın gözdesi çocuklar

​Tüyap iki yıllık salgın arasından sonra kapılarını açtı.
Hastasını morfin bağımlısı yaptı

Hastasını morfin bağımlısı yaptı

​Doktora 700 bin TL kaptırdı.
Ham petrol 11 ayın dibinde

Ham petrol 11 ayın dibinde

​Akaryakıtta 2 liralık indirim.
Bir haftada 11 Filistinli katledildi

Bir haftada 11 Filistinli katledildi

​İşgalci İsrail'den yargısız infaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.