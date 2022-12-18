Dünya Perudaki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23e yükseldi
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Peru'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e çıktı.

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Haber Merkezi AA
Perudaki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23e yükseldi
Peru'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını talep etti.

Yetkililer, yönetim karşıtı eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu.

Kamu Denetçiliği Ofisi verilerine göre, ölenlerden 19'u polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. Olaylarda yarısı polis olmak üzere 569 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ölümler nedeniyle dün 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Boluarte'nin seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisi Kongre'de yapılan oylamada reddedilmişti.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık'ta "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun ayrıca "kamu fonksiyonlarını gaspetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştü.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Erken seçim önerisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulanacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'ta, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.

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