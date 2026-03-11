Pezeşkiyan'dan ABD ile savaşın sona ermesi için üç şart

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona ermesinin tek yolunun, "İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi" olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

"İran'a tazminat ödenmeli"

Pezeşkiyan, Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını yinelediğini belirtti.

İsrail ve ABD tarafından İran’a karşı başlatılan savaşın sona ermesinin tek yolu olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir." ifadelerini kullandı.







