İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin füze kapasitesini yok ettiği iddialarını yalanladı: Demir Kubbe adeta bir ironi haline geldi

21:2211/03/2026, Çarşamba
IHA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf açıklama yaptı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf açıklama yaptı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’ın füze kapasitesini yok ettiğine yönelik iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda, "İran artık daha az sayıda füzeyle istediği herhangi bir noktayı hedef alabiliyor. Bugün ise Demir Kubbe adeta bir ironi haline gelmiş durumda" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’ın füze kapasitesini yok ettiğine yönelik iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Galibaf paylaşımında İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına değinerek,
"ABD, İran’ın füze kapasitesini yok ettiğini iddia ediyor. Büyük ölçekli füze saldırılarının ilk dalgaları, düşmanın radarlarını ve savunma sistemlerini kör etmeyi amaçlıyordu. Şimdi İran, daha az sayıda füzeyle istediği herhangi bir noktayı hedef alabiliyor"
dedi.
İsrail’in hava savunma sistemi olan "Demir Kubbe"ye de göndermede bulunan Galibaf,
"Bugün ise Demir Kubbe adeta bir ironi haline gelmiş durumda"
ifadelerini kullandı.


