İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin füze kapasitesini yok ettiği iddialarını yalanladı: Demir Kubbe adeta bir ironi haline geldi

"ABD, İran’ın füze kapasitesini yok ettiğini iddia ediyor. Büyük ölçekli füze saldırılarının ilk dalgaları, düşmanın radarlarını ve savunma sistemlerini kör etmeyi amaçlıyordu. Şimdi İran, daha az sayıda füzeyle istediği herhangi bir noktayı hedef alabiliyor"