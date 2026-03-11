Yeni Şafak
ABD alarmda: FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

21:2211/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
FBI'ın uyarısı ABD'de yankı uyandırdı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, FBI yerel polisleri kamikaze dron tehdidine karşı uyardı. FBI tarafından yapılan uyarıda İran'ın kamikaze dronlarla Kaliforniya ve ABD'nin Batı kıyısına saldırabileceği ifade edildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

FBI: İran, Kaliforniya'ya saldırabilir

Öte yandan taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dikkat çeken bir uyarı yayınladı.

FBI'ın, İran'ın kamikaze dronlarla Kaliforniya ve ABD'nin Batı kıyısına saldırabileceği hakkında polis departmanlarını uyardığı bildirildi.



