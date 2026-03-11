Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan CENTCOM'a net uyarı: Hiçbir liman güvenli olmaz

İran'dan CENTCOM'a net uyarı: Hiçbir liman güvenli olmaz

20:5811/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Şikarçi, Basra Körfezi limanlarını meşru hedef olarak nitelendirdi.
Şikarçi, Basra Körfezi limanlarını meşru hedef olarak nitelendirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, CENTCOM'un limanlar konusunda yaptığı uyarıya yanıt vererek, Basra Körfezi’ndeki tüm liman ve iskelelerin güvenli olmadığını duyurdu. Şikarçi, Devrim Muhafızları Ordusu’nun sahada hazır olduğunu belirterek, bölge ülkelerine topraklarını ABD saldırıları için kullandırmamaları çağrısında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi’nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak." dedi.

CENTCOM: İran'ın kullandığı tesislerden uzak durun

İran basınına göre, Şikarçi, katıldığı bir televizyon programında, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM), "İran’daki sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerden derhal uzak durmaları" yönündeki duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"En küçük bir tehdit olursa hiçbir liman güvenli olmaz"

Devrim Muhafızları Ordusu’nun tüm unsurları ile birlikte sahada olduğuna vurgu yapan Şikarçi, Basra Körfezi’nin kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi’nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak ve bölgedeki tüm liman ve ekonomik alanlar meşru hedefimiz haline gelecek." ifadesini kullandı.

Şikarçi ayrıca, bölge ülkelerine topraklarını ABD saldırıları için kullandırmamaları çağrısı yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivillere Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısında bulunmuştu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sivil limanları "askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı" iddia edilmişti.



#ABD
#ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı
#Basra Körfezi
#CENTCOM
#İran
#liman
#İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral
#Ebulfazl Şikarçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi