Pile-Yiğitler yolundaki gerginlikte 8 KKTC polisi yaralandı

Polisler yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı, KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle dün yaşanan arbedeye dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün saat 09.00 sıralarında Çayhan düzlüğü ağıllar bölgesinde mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirlerine uymayıp yol yapım çalışmalarını engellemek maksadıyla BM Barış Gücü askerleri, kendilerine ait araçları yol içerisine kasten park ederek söz konusu bölgeye geçişi tıkamak suretiyle, iş araçlarının yol yapım çalışmalarına engel olmuşlardır. Bölgeyi boşaltmaları için kendilerine defalarca uyarı yapılmasına rağmen BM Barış Gücü askerleri bölgeyi boşaltmamakta direnmiştir" ifadeleri kullanıldı.Bunun üzerine bölgede görevli KKTC Polis Genel Müdürlüğü personelinin geçişi tıkayan BM Barış Gücü askerlerini ve araçlarını bölgeden çıkarmak amacı ile ilerlemeye başladığı zaman yaşanan arbede sonrasında kendini iyi hissetmeyerek Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran polislerden 8’inde darp izlerine rastlandığı aktarıldı. Polislerin yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri, Çayhan düzlüğündeki güvenlik tedbirlerinin devam edeceği vurgulandı.