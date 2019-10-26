PKK çekilmiyor Kamışlı'da şehir savaşına hazırlanıyorlar

Dıbersiye’den başlayan ve Yarubiye’ye uzanan terör koridorunda halen 13- 14 bin PKK militanı bulunuyor.

Barış Planı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyat’ın PKK unsurlarından temizlenmesi sonrası gözler Resulayn’ın Doğusunda bulunan işgal bölgesine çevrildi. Örgüt yönetimi Soçi’de Rusya ve Türkiye arasında uzlaşılan 13 maddelik çekilme planını tanımadığını açıkladı. Terör örgütü PKK, 150 saatlik çekilme takvimine rağmen Kamışlı ve çevre beldelerde savaş hazırlığı yapıyor.

yenisafak.com Kamışlı’da yaşayan sivillerle konuştu. Kamışlı sakinlerinden Nevvaf Hacı, bölgeden hiçbir PKK militanının çıkmadığını ve örgütün Yarubiye, Malikiye, Dırbesiye ve Kamışlı İlçe merkezine yeni silah ve militan sevkiyatları gerçekleştirdiğini söyledi.

OYNAT 00:23 Sızma girişimindeki teröristler Mehmetçiğimiz tarafından vurularak etkisiz hale getiriliyor 2 PKK/YPG'li terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalışırken, askerimizin dikkati sayesinde ikisi de etkisiz hale getiriliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi. BiP'te paylaş

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HER SOKAK BAŞINA HAM PETROL DOLU TANKERLER TAŞIYORLAR

Nevvaf Hacı yenisafak.com’a yaptığı açıklamada örgütün yalnızca zaman kazanmaya çalıştığını ve tüm yerleşim birimlerinde yeni siperler hazırladığını anlattı. Nevvaf Hacı, "Soçi zirvesinin hemen ertesinde Kamışlı aksında tüm yerleşim birimlerin de hazırlıklar olağanüstü arttı. Barış Pınarı’nın ilk günlerinde tam bir hezimet yaşadılar. ABD askerlerinin çıkışı ve cephede yaşanan yenilgi örgütü ciddi bir çözülme ve belirsizliğe sürükledi. Ancak son günlerde Malikiye, Kamışlı, Yarubiye, Kahtaniye, Dırbesiye gibi beldelerde her sokak başına ham petrol dolu akaryakıt tankerleri taşıyorlar. Amaçları ham petrolleri ateşe vererek Türk uçakları ve İnsansız hava araçlarının görüş açısını engellemek. Bu kapsamda bir çok noktaya da yeni brandalar çektiler" diye konuştu.

REJİM VE RUS ASKERLER PKK’NIN İSTEMEDİĞİ NOKTALARA GİREMİYOR

Malkiye’de ikamet eden Raci Mustafa ise Esed ve Rus bayraklı konvoyların gövde gösterisinde bulunduğunu ve yalnızca PKK’nın izin verdiği noktalara girebildiğini anlattı. Raci Mustafa, "Örgütün stratejik hatları var. Silah, lojistik depoları, karargahları, gizli tünelleri ve sözde özel birlik merkezleri gibi. Rus ve rejim bayraklı konvoyları bu noktalara sokmuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Kamışlı’da Hattin ve Kamışlı-Haseke arasında ki Duvvar Zori’ye girmek isteyen rejim ve Rus konvoylarına PKK militanları izin vermedi. Geri dönüp gittiler. Çünkü buralarda yüzlerce militan ve stratejik öneme sahip terör noktaları var" dedi.

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BARAJ BÖLGESİNİ PETROL DEPOSUNA ÇEVİRDİLER

Raci Mustafa, örgütün Cevvadiye bölgesin de baraj alanı ve balık yetiştirme amaçlı kurulan havuzların Fuel Oil ile doldurulduğunu belirtti. Teröristlerin baraj bölgesine 1 milyon litreden fazla fuel oil taşıdığını kaydeden Raci Mustafa, Cemil Bayık’ın örgüte 'gerekirse tüm bölgeyi yakın' talimatı verdiğini söyledi.

YILANIN BAŞI YARUBİYE

Bir dönem Türkiye’de bulunduğunu ve yüksek öğretim gördüğünü söyleyen Abdulrezzak Seyyaf ise Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği Yarubiye bölgesini yılanın başı olarak nitelendirdi. Kasaba genelinin yüzde 90 oranında Arap-Şammar aşiretinden oluştuğuna dikkat çeken Seyyaf, PKK’nın Kandil bağlantı koridoru burası. Türkiye kesinlikle bu bağlantıyı koparmalı ve örgütü içeride kuşatma altına almalı. Şu ana kadar buradan günlük militan ve malzeme akışı devam ediyor’ dedi.

HAT GENELİNDE 13-14 BİN KİŞİLİK MİLİTAN GÜCÜ VAR

Abdulrezzak Seyyaf, Dıbersiye’den başlayan ve Yarubiye’ye uzanan terör koridorunda halen 13- 14 bin PKK militanı bulunduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"PKK’ya tanınan 150 saatlik sürenin dolması ile birlikte başlayacak muhtemel operasyon durumunda bu militanların en az yüzde 60’ı bırakıp kaçacak kişiler. Çünkü bir çoğu para için yada zorla ailelerinden koparılan Arap ve Kürtlerden oluşuyor. Burada hiç kimsenin yüksek sesle söyleyemediği şey bir an önce Türk askeri gelsin ve bu terör belasından yüzbinleri kurtarsın temennisidir. Hiçbir Arap yada Kürt Rusya, Esed yada ABD’nin buralara barış, huzur, istikrar getireceğine inanmıyor. Bölge sakinlerinin isteği, umudu Türk Ordusu’nun koruduğu bir bölgede yaşamak."

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